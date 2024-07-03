

Бокучава: Члены партии Иванишвили продолжают свои антизападные действия, в том числе в ПА ОБСЕ

03.07.2024 15:02





Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла очень тяжелую декларацию, в которой, с одной стороны, говорится о деоккупации, а с другой – о российском законе, антидемократических и антиевропейских шагах, предпринятых Иванишвили. Именно из-за этой записи члены партии Иванишвили не поддержали данную декларацию, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава, говоря о резолюции, принятой Парламентской ассамблеей ОБСЕ.



По ее словам, «члены партии Иванишвили продолжают свои антизападные действия».



«Используя каналы дезинформации и пропаганды, члены партии Иванишвили продолжают свои антиамериканские, антизападные действия, в том числе здесь, в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Реальность такова, что Парламентская ассамблея ОБСЕ в Бухаресте приняла очень тяжелую декларацию, в которой, с одной стороны, говорится о деоккупации, а с другой – о российском законе, антидемократических и антиевропейских шагах, предпринятых Иванишвили. Именно из-за этой записи члены партии Иванишвили не поддержали данную декларацию», - заявила Тина Бокучава, заявление которой распространяется «Национальным движением».





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