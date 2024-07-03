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Самадашвили: Документ ПА ОБСЕ твердо поддерживает нашу территориальную целостность и критически оценивает российский закон
03.07.2024 15:04
По заявлению политического секретаря «Лело» Саломе Самадашвили, власть обманывает народ, будто документ Парламентской ассамблеи ОБСЕ противоречит интересам Грузии, поскольку на самом деле «документ твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии».
Как пишет Самадашвили в соцсети, упомянутый документ критически оценивает «российский закон» и требует от ОБСЕ полной мобилизации для обеспечения наблюдения за выборами.
«Правящая партия делает антиамериканские заявления, используя именно российские пропагандистские методы - обманывает народ, будто документ Парламентской ассамблеи ОБСЕ противоречит интересам Грузии.
Правда в другом – этот документ твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. В то же время он крайне критично относится к российскому закону, принятому режимом российского олигарха, требует от ОБСЕ полной мобилизации для обеспечения наблюдения за выборами, и говорит о демократических вызовах в Грузии.
Поэтому и не поддерживает документ российская делегация, которая до 26 октября еще говорит от имени Грузии на этом форуме», - заявляет Самадашвили.
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