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Арарат Мирзоян: Сотрудничество Армении и Грузии быстро развивается по всем направлениям
03.07.2024 15:12
«Сотрудничество между Арменией и Грузией действительно быстро развивается по всем направлениям, расширяя наше сотрудничество в таможенной сфере, мы можем добиться новых, важных результатов, способствовать углублению контактов между бизнесом и людьми», — заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после встречи с его грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
По словам главы МИД Армении, Армения и Грузия на самом высоком уровне подтвердили, что признают и уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга.
«Важно, чтобы между нашими странами сформировалось четкое взаимопонимание, чтобы процесс делимитации-демаркации между Арменией и Грузией мог продолжиться и завершиться мирным путем. Также хотел бы отметить, что в нынешних геополитических и региональных событиях, которые развиваются очень быстро, очень важно взаимодействие на международных платформах. Сегодня у нас также была возможность обсудить ситуацию и все события на Южном Кавказе, а также рассмотреть вызовы, стоящие перед Арменией и Грузией.
В Армении с энтузиазмом восприняли известие о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС, что имеет большое значение не только в контексте армяно-грузинских отношений, но и в контексте региональных событий. Хочу вам сказать, что у Республики Армения также есть отношения с Евросоюзом, формирование новой повестки дня, наших видений и перспектив. В контексте этих отношений у нас есть направления, которые ранее не были обнаружены», — заявил Арарат Мирзоян.
Также, по словам Мирзояна, Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией и установить дипломатические отношения.
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