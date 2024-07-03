

В «Мечте» прокомментировали освистание Кобахидзе на церемония встречи сборной Грузии

03.07.2024 15:21





Лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе называл свист граждан во время вчерашнего выступления премьер-министра Кобахидзе организованным вредительством.



По его словам, это ничего не приносящие «мало мальские негативные новости».



«Когда они организуют что-то, так что во время выступления премьер-министра кто-то закричит «Ууу!» и сто человек ему вторят, это элементарное вредительство. Это оказался единственный вопрос, который объединил нацию, как можно здесь искать шанс что-то устроить», — говорит Мдинарадзе.



Вчера, 2 июля, состоялась торжественная церемония встречи сборной Грузии. Граждане пришли на площадь Свободы в Тбилиси, чтобы увидеть игроков Национальной сборной Грузии. После выступления спортсменов на сцену вышел премьер-министр Ираклий Кобахидзе, болельщики начали громко свистеть и послышались недовольные выкрики в его адрес. Затем Кобахидзе передал микрофон президенту Саломе Зурабишвили, после чего свист сменился аплодисментами.



Позже Ираклий Кобахидзе снова вернулся на сцену, но и в этот раз одновременно с его выступлением раздался свист.



Нетгазета

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