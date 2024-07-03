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Кобахидзе: Новое поколение означает больше энергии и возможностей для современной Грузии


03.07.2024   15:23


«Дорогие абитуриенты, в вашей жизни начинается новый этап, который определит ваше будущее. Желаю каждому из вас успехов на этом новом пути», — отмечает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, новое поколение означает больше энергии и возможностей для современной Грузии.

«Дорогие абитуриенты, в вашей жизни начинается новый этап, который определит ваше будущее. Желаю каждому из вас успехов на этом новом пути.

Новое поколение, прежде всего, означает больше энергии и возможностей для современной Грузии. Я верю, что ваша сила — приобретенные знания и опыт принесут нашей стране еще больший прогресс и развитие», — сказал премьер-министр.


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