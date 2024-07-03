

Еще один уволенный сотрудник Национального музея выиграл судебный спор против Цулукиани

03.07.2024 15:37





По данным «Ассоциации молодых юристов Грузии», еще один уволенный сотрудник Национального музея выиграл спор против Цулукиани в суде. Суд обязал бывшего работодателя выплатить 6000 лари в качестве возмещения ущерба и компенсации.



В организации отмечают, что согласно материалам дела, «Национальный музей Грузии» в рамках проведенной в учреждении реорганизации с 1 июня 2022 года расторг трудовые отношения с сотрудником, сославшись на неудовлетворительный уровень компетентности работника, однако созданная в рамках реорганизации комиссия даже не попыталась проверить его компетентность:



«Суд полностью разделил позицию истца как относительно фактических обстоятельств, так и правовых оснований», — указано в заявлении АМЮГ.



Организация отмечает, что решение еще не вступило в законную силу, поскольку у ответчика есть возможность его обжаловать. В суде интересы истца защищала АМЮГ.



После назначения Теи Цулукиани министром культуры десятки ученых и сотрудников музеев были уволены. Большинство уволенных подали в суд, часть из них уже выиграла судебный спор.





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