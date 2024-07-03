

Информационно-образовательный курс «Для участия в выборах лиц, получающих поддержку»

03.07.2024 16:20





При сотрудничестве Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК), Центра развития избирательных систем, реформ и обучения Грузии и Агентством по государственной опеке и помощи жертвам торговли людьми был проведен информационно-тренинговый курс по вопросам, связанным с участием в выборах лиц, получающих поддержку.



На встрече присутствовали представители местных неправительственных организаций действующих в Тбилиси и занимающихся вопросами лиц, получающих поддержку.



На открытии заседания председатель ЦИК Георгий Каландаришвили подробно рассказал о важности информационно-образовательного курса.



По его оценке, данный курс содержит всю информацию, необходимую для участия в выборах лиц, получающих поддержку.



Важность информационного курса подчеркнула также директор Агентством по государственной опеке и помощи жертвам торговли людьми Русудан Коходзе.



По ее словам, сотрудничество с Избирательной комиссией продолжится и в дальнейшем, чтобы лица с психосоциальными потребностями, находящиеся под опекой государства, были максимально информированы в вопросах выборов.



По словам Натии Заалишвили, руководителя учебного центра ЦИК, представители неправительственных организаций будут иметь возможность познакомить до 170 бенефициаров (лиц, получающих поддержку) с новшествами и избирательными услугами, предоставляемыми избирателям в процессе голосования, посредством информационно-образовательный курса и специально разработанной методике.



В свою очередь, руководитель грузинского представительства Международного фонда избирательных систем (IFES) Рената Левовски рассказала о сотрудничестве с Избирательной администрацией в направлении обеспечения вовлечения лиц с психосоциальными потребностями.



В рамках информационно-образовательного курса до 14 представителей 8 неправительственных организаций получили подробную информацию о технологических новинках, предусмотренных для проведения выборов 26 октября 2024 года, а также протестировали работу машин проверки и подсчета голосов.



Представители неправительственных организаций поделятся полученной в ходе курса информацией с получателями поддержки. Учебный модуль был создан Учебным центром ЦИК в удобном для чтения формате для получателей поддержки, согласно руководству для участия в выборах. Пособие было создано впервые в этом году и будет использоваться для информирования о выборах людей, получающих поддержку.



Информационная встреча прошла при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES).





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