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Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию, осуждающую политику «Мечты»


03.07.2024   16:30


Депутаты «Грузинской мечты» не проголосовали за итоговую декларацию, принятую по итогам 31-й ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она проходила с 29 июня по 3 июля 2024 года в Бухаресте, Румыния.

Тема ежегодной сессии – «Роль ОБСЕ в современной архитектуре безопасности: парламентская перспектива». После нескольких дней дебатов встреча завершилась принятием Бухарестской декларации, содержащей рекомендации в области безопасности, прав человека, а также экономических и экологических проблем.

Глава грузинской делегации Николоз Самхарадзе высказал недовольство по поводу пунктов, критикующих политику правящей «Грузинской мечты» и принятия закона об «иноагентах». Недовольство у представителя правящей силы вызвала и поправка в пункте о грузино-российском конфликте со следующей формулировкой: «Контролируемую Тбилиси Грузию, Абхазию и Южную Осетию нужно примирить».

«По этому параграфу выходит, что у конфликта три стороны. Странное определение – контролируемая Тбилиси Грузия, Абхазия, Южная Осетия. До вчерашнего дня я думал, что это организация признает только одну Грузию в международно признанных границах», — заявил 2 июля во время дебатов Николоз Самхарадзе, предупредив, что в знак протеста грузинская делегация не будет голосовать за декларацию.

Между тем, по предложению председателя «Нацдвижения», депутата Тины Бокучава, в ходе голосования спорный пункт сегодня был изъят из документа:

«После тщательного рассмотрения сложной динамики, происходящей в контексте российской оккупации грузинских территорий, мы с делегацией США пришли к общему мнению о том, что следует исключить пункт 25 в новой редакции, сохранив в резолюции призывы к выводу российских войск из оккупированных районов Абхазии и Юной Осетии и подчеркивая важность международных Женевских дискуссий».

По мнению оппонентов, депутаты «Грузинской мечты» не поддержали декларацию из-за критических замечаний по отношению правительства.

Ассамблея в декларации в пункте 25 выражает «серьезную обеспокоенность по поводу поддерживаемых и согласованных Кремлем усилий подорвать хрупкую демократию Грузии» путем «принятия закона российского образца о прозрачности иностранного влияния в Грузии, который подорвет права человека и непропорционально ограничивает основные свободы, такие как свобода собраний и свобода высказываний». Там же есть призыв к власти «прекратить сопутствующие нападки на гражданское общество, независимые СМИ, активистов».

В декларации также отмечается важность наблюдательской миссии ОБСЕ на предстоящих в октябре парламентских выборах. А также есть призыв к РФ о немедленном выводе войск из оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии.


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