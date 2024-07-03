

Грузинские политики об освистывании премьера

03.07.2024 16:31





Естественной реакцией на агрессивное отношение к гражданам Грузии назвали в оппозиции освистывание толпой премьер-министра на акции в честь возвращения национальной сборной в Грузию, после выступления на ЕВРО-2024.



2 июля футбольная команда проехала от стадиона имени Михаила Месхи до площади Свободы, где была установлена сцена. На неё одновременно вышли премьер-министр Ираклий Кобахидзе и президент Саломе Зурабишвили, которая вручила футболистам ордена Чести за вклад в развитие футбола. Когда к собравшимся обратился премьер Ираклий Кобахидзе, его встретили гулом и освистали, из толпы послышались выкрики «Мона, мона» (раб) и «Цади, цади!» (уходи). Президента собравшиеся встретили аплодисментами.





«Когда вы оказываете физическое и психологическое насилие на своих граждан, такой реакции не стоит удивляться», заявил член партии «Гахария за Грузию» Михаил Даушвили, комментируя произошедшее.



«Это реакция на поведение «Мечты», особенно в последние несколько месяцев… У наших граждан очень хорошее представление о том, кто категорически неприемлем, а кто является приемлемой фигурой. Никакое насилие не пройдет бесследно и без последствий… Мы видели вчера насколько «Мечта» стала неприемлемой для людей», — сказал Даушвили.



Премьер-министр «спрятался за президентом и отдал микрофон Саломе Зурабишвили», говорит член партии «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:



«Этот человек боится и осознает силу людей... Он моментально спрятался за Саломе Зурабишвили. Президента же встретили так, как она того заслуживает... В этой стране более 70% говорят о необходимости перемен, а Кобахидзе не представляет интересы этой страны. Присвоить (футбольный) праздник, чего хотели «Мечтатели», не получилось, потому что народ дал вполне конкретный ответ», — говорит Деканоидзе.



В правящей партии же утверждают, что «освистывание» было организовано группой «ненавистников», а в целом народ на митинге был счастлив видеть главу правительства.



«Когда организуют что-то, кто-то что-то кричит во время выступления премьер-министра и 100 человек аплодируют – это абсолютный «фейк», это элементарный вред на фоне всеобщего праздника», — заявил один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе в беседе с журналистами.



Напомним, сборная Грузии провела на Чемпионате Европы четыре матча. В группе Грузия уступила Турции 1:3, сыграла вничью с Чехией 1:1, сенсационно выиграла у Португалии 2:0. В серии плей-офф команда уступила Испании со счетом 1:4.





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