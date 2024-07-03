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Декларация Парламентской ассамблеи ОБСЕ призывает ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ создать сильную миссию
03.07.2024 16:37
Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ создать сильную миссию по наблюдению за парламентскими выборами, предстоящими в Грузии в 2024 году.
Как отмечается в декларации, особое внимание следует уделить выявлению потенциальных нарушений или антидемократических тенденций, которые могут проявляться до дня выборов.
«Призывает ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ работать вместе над созданием сильной наблюдательной миссии за парламентскими выборами в Грузии в октябре 2024 года. Особое внимание следует уделить выявлению потенциальных нарушений или антидемократических тенденций, которые могут проявиться до дня выборов и подрывают демократическую надежность голосования», - отмечается в декларации.
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