

Женская организация ООН «разочарована» отменой гендерных квот в партийных списках

03.07.2024 16:39





Говоря об отмене обязательных гендерных квот для партийных списков, представитель Женской организации ООН в Грузии Каори Ишикава заявила, что Женская организация ООН «разочарована» решением Парламента Грузии.



4 апреля Парламент Грузии в ускоренном порядке отменил обязательные гендерные квоты. 85 депутатов поддержали отмену, 22 депутата проголосовали против. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на поправку, но 15 мая Парламент преодолел вето. До решения Парламента Избирательный кодекс Грузии обязывал политические партии, чтобы каждым четвертым кандидатом в списке была женщина.



Отвечая на вопросы журналистов, Каори Ишикава заявила, что все усилия Парламента, политических партий, организаций гражданского общества и международного сообщества «были отменены без надлежащих консультаций и обсуждений» с грузинским народом.



Она выразила надежду, что политические партии сохранят женское представительство, а Парламент пересмотрит свое решение и восстановит «еще более высокую» квоту, и в будущем страна достигнет полного паритета, а именно 50/50.



Civil.ge

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





