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Ираклий Кобахидзе встретился с министром иностранных дел Армении
03.07.2024 17:01
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.
На встрече было уделено внимание направлениям сотрудничества, определенным совместной декларацией об установлении стратегического партнерства между двумя странами. В разговоре была затронута важность использования имеющегося потенциала в плане дальнейшего углубления торгово-экономических связей.
Стороны обсудили текущую ситуацию и вызовы безопасности в регионе. Была подчеркнута важность мира и стабильности. Глава правительства еще раз подтвердил готовность Грузии способствовать ведению конструктивного диалога в регионе в целях содействия созданию безопасной и стабильной среды.
На встрече также были обсуждены существующее сотрудничество и перспективы на будущее в сфере туризма, культуры и образования.
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