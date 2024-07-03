

Натия Турнава приняла участие в масштабном форуме финансовых технологий

03.07.2024 17:35





Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава приняла участие в масштабном форуме на тему финансовых технологий (Point Zero Forum), состоявшемся в Цюрихе.



В форуме приняли участие представители Центральных банков разных стран, регуляторов и лидеров индустрии. В рамках форума участники поделились друг с другом последними инновациями, необходимыми для улучшения и продвижения финансовой экосистемы.



Натия Турнава приняла участие в панельной дискуссии, где рассказала о важности инноваций в развитии финансовых услуг и проектах, реализуемых НБГ.



Она также подчеркнул роль Нацбанка в продвижении экосистемы финансовых технологий за пределами Грузии и подчеркнула международные достижения грузинских коммерческих банков, технологическую гибкость и инновационный, экспортный характер сервисов.



По заявлению Натии Турнава, в Грузии создана достаточно развитая финансовая система, где ведущие банки расширяют свою деятельность в регионе. По её словам, грузинские банки зарегистрированы на Лондонской фондовой бирже, что укрепляет их международный авторитет.



«В будущем Национальный банк Грузии продолжит осуществлять активную политику регулирования, развивать новейшую финтех-инфраструктуру и оформлять международные партнерства для укрепления финансовых инноваций», — отметила Натия Турнава.





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