

Мирзоян: Армения и Грузия в дружеской атмосфере продолжат процесс делимитации границы

03.07.2024 18:07





Армения и Грузия намерены в дружеской атмосфере продолжить и завершить процесс демаркации и делимитации границы. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой в Тбилиси.



Армянский министр констатировал, что это его первый визит в соседнюю страну после установления стратегического партнерства.



По оценке Мирзояна, содержание отношений между двумя странами стало наполняться новыми элементами, они стремительно развиваются. Между Ереваном и Тбилиси существует богатая повестка, стороны эффективно сотрудничают во всех сферах, от экономики до безопасности, от образования до туризма, есть прогресс в торговле.



«Страны на высшем уровне заявили о признании суверенитета и территориальной целостности друг друга. Сформировалось четкое восприятие в дружеской атмосфере продолжить и завершить процесс демаркации и делимитации границы», - заявил Мирзоян, отметив поддержку, оказываемую сторонами друг другу в контексте геополитических развитий на международных площадках.



Напомним, что Армения и Грузия продолжают процесс делимитации границы десятки лет, причем вовсе не на основании Алмаатинской декларации, как это происходит в случае границы с Азербайджаном.





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