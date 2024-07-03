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Мирзоян: Армения и Грузия в дружеской атмосфере продолжат процесс делимитации границы


03.07.2024   18:07


Армения и Грузия намерены в дружеской атмосфере продолжить и завершить процесс демаркации и делимитации границы. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой в Тбилиси.

Армянский министр констатировал, что это его первый визит в соседнюю страну после установления стратегического партнерства.

По оценке Мирзояна, содержание отношений между двумя странами стало наполняться новыми элементами, они стремительно развиваются. Между Ереваном и Тбилиси существует богатая повестка, стороны эффективно сотрудничают во всех сферах, от экономики до безопасности, от образования до туризма, есть прогресс в торговле.

«Страны на высшем уровне заявили о признании суверенитета и территориальной целостности друг друга. Сформировалось четкое восприятие в дружеской атмосфере продолжить и завершить процесс демаркации и делимитации границы», - заявил Мирзоян, отметив поддержку, оказываемую сторонами друг другу в контексте геополитических развитий на международных площадках.

Напомним, что Армения и Грузия продолжают процесс делимитации границы десятки лет, причем вовсе не на основании Алмаатинской декларации, как это происходит в случае границы с Азербайджаном.


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