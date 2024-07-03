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ПА ОБСЕ выразила обеспокоенность принятием закона об иноагентах в Грузии
03.07.2024 18:13
Парламентская ассамблея ОБСЕ выражает обеспокоенность в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии.
Как отмечается в декларации, принятой ОБСЕ, задействование антидемократических законодательства и политики нынешним правительством Грузии подрывает хрупкую демократию страны и евроатлантический выбор грузинского народа.
«[Декларация] выражает серьезную обеспокоенность в связи с поддерживаемыми и координируемыми Кремлем усилиями по подрыву хрупкой демократии Грузии и евроатлантического выбора грузинского народа путем принятия антидемократического законодательства и политики нынешнего правительства Грузии, включая, помимо прочего, принятие в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» в российском стиле, который подрывает права человека и непропорционально ограничивает фундаментальные свободы, такие как свобода собраний и выражения мнений, и призывает грузинские власти прекратить нападки на гражданское общество, независимых СМИ, активистов и легитимных демонстрантов, что имеет все характеристики расширенной российской гибридной операции, и попытаться сблизиться с грузинским гражданским обществом, чтобы уменьшить поляризацию в стране», - говорится в декларации, принятой на 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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