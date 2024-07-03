

Парламентская ассамблея призывает ОБСЕ создать сильную миссию по наблюдению за парламентскими выборами 2024 года

03.07.2024 18:15





Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ создать сильную миссию по наблюдению за парламентскими выборами, предстоящими в Грузии в 2024 году.



Как отмечается в декларации, особое внимание следует уделить выявлению потенциальных нарушений или антидемократических тенденций, которые могут проявляться до дня выборов.



«Призывает ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ работать вместе над созданием сильной наблюдательной миссии за парламентскими выборами в Грузии в октябре 2024 года. Особое внимание следует уделить выявлению потенциальных нарушений или антидемократических тенденций, которые могут проявиться до дня выборов и подрывают демократическую надежность голосования», - отмечается в декларации.





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