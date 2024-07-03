

Олаф Шольц: Германия никогда не поддержит перемирие, цель которого – капитуляция Украины

03.07.2024 19:21





Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не поддержит такое прекращение огня, которое будет иметь целью капитуляцию Украины, передает "Европейская правда", со ссылкой на ntv.



В Бундестаге во время вопросов к правительству речь шла, в частности и об Украине. На вопрос депутата от Левой партии Гезине Лотш, когда может быть достигнуто прекращение огня, канцлер раскритиковал "мирное предложение" лидера РФ Владимира Путина.



"По моему мнению, прекращение огня, которое имеет целью капитуляцию Украины, мы никогда не должны поддерживать со стороны Германии", – ответил Шольц.



Шольц назвал предложение Путина странным. Хозяин Кремля сказал, что будет готов к прекращению огня, "если Украина также согласится на дальнейшие аннексии".



По словам канцлера, это показывает, "насколько цинично там мыслят, и что российский лидер не намерен прекращать свою захватническую войну". Путин говорит о мирных переговорах только для того, чтобы продолжать войну. "Мы этого не допустим", – уверяет Шольц.



Лотш также спросила, дает ли канцлер Олаф Шольц "гарантию", что Германия не станет стороной войны. Он ответил утвердительно: "Да, я даю такую гарантию. Это то, что я отстаиваю как канцлер".



14 июня президент РФ Владимир Путин выдвинул новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.





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