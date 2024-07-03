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Тбилиси и Ереван поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга
03.07.2024 19:50
Тбилиси и Ереван поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга: глава МИД Грузии
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси и Ереван поддерживают и уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга.
Как сообщает Арменпресс, об этом глава грузинского МИД заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Грузинский министр отметил, что Ереван и Тбилиси связывают особые дружественные и добрососедские отношения, имеющие многовековую историю. Он выразил уверенность, что визит Арарата Мирзояна в Грузию придаст новый импульс двусторонним отношениям.
"Следует отметить, что с подписанием декларации о стратегическом партнерстве наше двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень. Этот новый этап стал поворотным моментом в нашем многостороннем сотрудничестве", - подчеркнул Илья Дарчиашвили.
Он также поблагодарил своего армянского коллегу за голосование в поддержку принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, подтверждающей право всех вынужденных переселенцев и беженцев вернуться в Абхазию и Южную Осетию.
"Грузия и Армения поддерживают и уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга", - подчеркнул в своем выступлении министр иностранных дел Грузии, сообщив, что со своим армянским коллегой он обсудил вопросы, связанные с многосекторным сотрудничеством между двумя странами.
Он добавил, что Армения входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии, а с точки зрения туризма - в тройку лидеров.
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