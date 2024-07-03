

Даушвили: Позиция всех друзей Грузии однозначна - «Мечта» это тормоз для европейского будущего

03.07.2024 21:34





Все, кто были нашими друзьями, фактически, пришли к одной однозначной позиции, что «Мечта» — это тормоз для нашей евроинтеграции и европейского будущего, — заявил член партии «Гахария – За Грузию» Михаил Даушвили, говоря о декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой отмечается, что «задействование антидемократических законодательства и политики правительством Грузии подрывает хрупкую демократию страны и евроатлантический выбор».



Как заявил Даушвили, участвуя в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс», представители «Грузинской мечты» не могут убедить европейских друзей в том, что они идут в ЕС.



«Все должно быть построено на конкуренции и нужно покончить с единоличным правлением. Как минимум, это необходимо для того, чтобы вернуться на путь евроинтеграции. Если окинуть взглядом последний период, то все, кто были нашими друзьями, фактически, пришли к одной однозначной позиции, что «Мечта» — это тормоз для нашей евроинтеграции и европейского будущего. Эта позиция настолько укрепилась, что становится проблемой для страны, вызовом и серьезным препятствием для всей страны. Чтобы покончить с этим политическим кризисом, нам необходимо положить конец единоличному и однопартийному правлению.



Если бы только оппозиция говорила внутри страны, что «Мечта», мешает европейской интеграции, это было еще как-то понятно, но ведь сами европейцы, европейские страны, европейские организации, международные организации говорят «Мечте», что это она создает препятствия евроинтеграции и мешает евроатлантической интеграции? И [представители «Грузинской мечты»] не могут убедить их [европейских друзей] в том, что они идут в Евросоюз», - заявил Михаил Даушвили.



Он также отметил, что большая часть избирателей, которые верили и поддерживали «Грузинскую мечту», сегодня настроены оппозиционно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





