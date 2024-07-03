

США хотят только мира и независимости для Грузии - Робин Данниган

03.07.2024 21:47





США хотят только мира и независимости для Грузии, мы продолжим работать с каждым грузином во имя поддержки открытой и успешной Грузии, — заявила посол США Робин Данниган в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню независимости США.



«Суть американской мечты – это вера в то, что если вы будете жить в свободном обществе и усердно работать, вы сможете создать лучшую жизнь для своих детей и будущих поколений. Эта вера и оптимизм являются сутью американского духа. Я считаю, что в этом суть и грузинского духа. Меня часто поражает сходство между грузинами и американцами, когда дело касается оптимизма в отношении нашего будущего и будущего наших детей. Вера в то, что мы можем и будем продолжать улучшать нашу жизнь и укреплять наши страны. Но для этого необходимо продолжать усилия. На протяжении 248 лет американцы сражались на полях сражений, в коридорах политической власти и в судах, чтобы улучшить нашу демократию и для выполнения обещаний нашей страны. Американцы устраивали марши на улицах, на мостах; Они устраивали акции протеста везде, где только можно: в столовой или в автобусе. Все они стремились достичь одной цели – сделать Соединенные Штаты Америки более целостным союзом. Путь никогда не был легким, а проблемы временами казались непреодолимыми. Но мы никогда не сдавались, и каждый раз, когда мы преодолевали эти трудности, нам становилось лучше», — сказал Данниган.



Кроме того, по её словам, грузинский народ также имеет давнюю историю стремления к независимости и общую мечту.



Кроме того, как отметил Робин Данниган, США будут поддерживать систему образования и экономический рост Грузии, а также богатое культурное наследие и активное гражданское общество Грузии.



«Соединенные Штаты хотят только мира, процветания и независимости Грузии. Мы продолжим работать с каждым грузином, чтобы поддержать открытую и процветающую Грузию, способную защитить себя. Мы будем поддерживать систему образования и экономический рост Грузии. Мы будем поддерживать богатое культурное наследие Грузии и активное гражданское общество. Наше стратегическое партнерство за последние 32 года стало историей невероятного успеха для обеих стран, принесшей пользу как американцам, так и грузинам. Благодаря десятилетию напряженной работы и прогрессу в партнерстве с США и нашими европейскими партнерами и союзниками грузинский народ заслужил возможность однажды стать членом Европейского Союза. Я надеюсь, что Грузия воспользуется этой возможностью.



Позвольте мне поблагодарить замечательную команду посольства за все, что они делают для поддержки партнерства между Соединенными Штатами и Грузией. Также спасибо за организацию этого замечательного праздника. Спасибо нашим щедрым спонсорам за поддержку. Спасибо мужчинам и женщинам в военной форме, американцам и грузинам, которые рискуют величайшим ради защиты нашей свободы. Наш День независимости является напоминанием о том, что стремление к свободе — это непрерывный путь. Это напоминание о том, что есть сила в оптимизме, что есть сила в борьбе за укрепление нашей демократии и что есть сила в том, чтобы вместе защищать принципы, которые нас объединяют. С днем ​​рождения, Америка», — сказал посол США.







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