

Что указано в декларации ПА ОБСЕ, которую не поддержала «Грузинская мечта»

03.07.2024 22:16





«Грузинская мечта» не поддержала декларацию, принятую на 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



В декларации, включающая поддержку территориальной целостности Грузии и критику недавней политики правительства Грузии, включая принятие «российского закона» об иноагентах, несколько «записей» оказались неприемлемыми для правящей партии.



Что написано в декларации?

Декларация, принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ, призывает Россию немедленно вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.



В декларации также подчеркивается необходимость продолжать активное участие в международных Женевских дискуссиях по мирному разрешению конфликта между Россией и Грузией.

«[В декларации] повторяется призыв к немедленному и безоговорочному выводу российских вооруженных сил из оккупированных регионов Грузии, Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года».



[Декларация] подчеркивает необходимость продолжения активного взаимодействия, особенно в рамках международных дискуссий в Женеве, для достижения мирного разрешения конфликта между Российской Федерацией и Грузией, при полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках его международно признанные границы.



[Декларация] осуждает ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии, регионах, оккупированных Российской Федерацией, в результате нарушения основных свобод и прав человека людей, живущих там, в результате различных форм дискриминации этнических грузин, а также объектов грузинского культурного наследия обоих регионов, что является прямым результатом постоянной оккупации Российской Федерации и политики «русификации», — говорится в декларации.



Итоговая декларация критикует недавнюю политику правительства и принятие «российского закона».



«[Декларация] выражает серьезную обеспокоенность в связи с поддерживаемыми и координируемыми Кремлем усилиями по подрыву хрупкой демократии Грузии и евроатлантического выбора грузинского народа путем принятия антидемократического законодательства и политики нынешнего правительства Грузии, включая, помимо прочего, принятие в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» в российском стиле, который подрывает права человека и непропорционально ограничивает фундаментальные свободы, такие как свобода собраний и выражения мнений, и призывает грузинские власти прекратить нападки на гражданское общество, независимых СМИ, активистов и легитимных демонстрантов, что имеет все характеристики расширенной российской гибридной операции, и попытаться сблизиться с грузинским гражданским обществом, чтобы уменьшить поляризацию в стране», — говорится в декларации.



Кроме того, Декларация Парламентской ассамблеи ОБСЕ призывает ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ работать вместе над созданием сильной миссии по наблюдению за парламентскими выборами в октябре 2024 года.



Почему «Мечта» не поддержала декларацию

Заявление о том, что «Мечта» не поддержит декларацию, было сделано вчера, 2 июля. В нем говорилось, что в одну из резолюций по грузино-российскому конфликту, включенных в декларацию, был добавлен параграф, в котором конфликт представлен в неверной формулировке. Поэтому правящая партия заявила, что не поддержит итоговую декларацию.



«Хотим отметить, что формулировка, добавленная в параграф об оккупации Россией грузинских территорий — это именно то, чего Россия пытается добиться на Женевских переговорах последние 16 лет — обставить все так, якобы Россия не является стороной конфликта. Текст из поправки — «Необходимо примирение подконтрольных Тбилиси Грузии, Абхазии и Осетии».



В параграфе читаем, что в конфликте три стороны — странная конструкция подконтрольная Тбилиси Грузия — Абхазия и Осетия.



Поправка также подразумевает, что Россия пытается решить конфликт по разным каналам, что также является дезинформацией и защищает деструктивное поведение России в рамках женевского формата. Все это вызывает серьезную тревогу, тем более, что ОБСЕ является сопредседателем Женевских переговоров, и Соединенные Штаты, представители которых являются авторами поправки, являются участником женевского формата и стратегическим партнером Грузии. Включение этой формулировки в резолюцию противоречит принципу территориальной целостности Грузии и декларируемой политике ОБСЕ и США», — говорится в заявлении «Грузинской мечты».



Однако указанная формулировка не вошла в окончательно принятую декларацию. Тем не менее, члены «Грузинской мечты» не поддержали декларацию, поскольку сочли неприемлемыми еще два пункта.



«Одна касается выборов, и учитывая то, что в ОБСЕ 57 стран-членов, и во многих из этих стран в этом году состоялись выборы, а в восьми они должны пройти, кроме Грузии другие выборы не упоминались… Это несбалансированный подход.



Вторым был вопрос, связанный с поляризацией, якобы в Грузии поляризация является проблемой. Призывают правительство позаботиться о ее искоренение. Мы не говорим, что в Грузии нет поляризации, но поляризация есть и в других странах», – сказал член «Грузинской мечты», глава грузинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николоз Самхарадзе.





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