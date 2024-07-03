

Премьер-министр Грузии поздравил США с Днем независимости

03.07.2024 23:03





Я хочу поздравить Соединенные Штаты Америки, американский народ, наших американских партнеров с Днем независимости. Этот день для нас особенно важен, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости США.



По словам главы правительства, было несколько лет, нанесших ущерб отношениям между двумя государствами, и грузинская сторона желает перезагрузки отношений.



«Я хочу поздравить Соединенные Штаты Америки, американский народ, наших американских партнеров с Днем независимости. Соединенные Штаты Америки играют важную роль в мире, поэтому этому дню придается особое значение. Этот день особенно важен для нас в связи с тем, что у нас есть стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. Хотел бы еще раз повторить, что мы желаем, чтобы произошла перезагрузка отношений. Было несколько лет, нанесших ущерб отношениям между двумя государствами, но я настроен оптимистично. Мы находимся в режиме ожидания, ожидаем встречных шагов.



Не хочу вдаваться в конкретику, однако думаю, что в течение ближайшего года, возможно, мы увидим такие встречные шаги со стороны наших партнеров, которые качественно улучшат отношения, в чем так нуждаются обе страны. Я так верю. Это нужно и Соединенным Штатам Америки, и Грузии, в равной степени», - заявил премьер.





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