

Посол США: Я верю, что демократия победит

03.07.2024 23:04





Сегодня во многих местах мира мы видим людей, которых пугает демократия, кто сеет страх вместо того, чтобы вдохновлять прогресс и кто предпочитает применение силы мирному сосуществованию, но я верю, что демократия победит, - заявил посол США в Грузии Робин Данниган во время своего выступления на мероприятии, приуроченному ко Дню независимости США.



По словам посла, путь Грузии, как и Америки, был нелегким. Как и американцам, грузинам приходилось прилагать постоянные усилия для обеспечения своей независимости.



«Мы очень ценим тех грузин, которые спасли грузинский язык и национальную идентичность от потери в 1978 году.



Мы высоко ценим тысячи грузин, которые бесстрашно собрались в апреле 1989 года и провели мирную демонстрацию, рука об руку, стоя перед лицом советских танков и оружия, требуя независимости.



Мы высоко ценим грузинский народ и грузинские вооруженные силы, которые храбро сражались в 2008 году, защищая суверенитет Грузии от российского вторжения.



Сегодня во многих местах мира мы видим людей, которых пугает демократия, кто сеет страх вместо того, чтобы вдохновлять прогресс и кто предпочитает применение силы мирному сосуществованию, но я верю, что демократия победит. И как демократии мы можем добиться успеха и создать лучшую страну для будущих поколений.



Соединенные Штаты желают Грузии только мира, процветания и независимости. Мы продолжим сотрудничество с каждым грузином, чтобы поддержать открытую и процветающую Грузию, способную защитить себя. Мы будем поддерживать систему образования и экономический рост Грузии. Мы будем поддерживать богатое культурное наследие Грузии и активное гражданское общество.



Наше стратегическое партнерство за последние 32 года стало историей невероятного успеха для обеих стран, принесшей пользу как американцам, так и грузинам. Прогрессом, достигнутым в результате приложенного в течение десятилетий труда и партнерства с США и нашими европейскими партнерами и союзниками, грузинский народ заслужил возможность однажды стать членом Европейского союза. Надеюсь, Грузия воспользуется этой возможностью», - заключила посол.





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