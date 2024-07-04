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Саломе Зурабишвили поздравляет Соединенные Штаты Америки с Днем независимости
04.07.2024 12:03
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет Соединенные Штаты Америки с Днем независимости.
«Поздравляем наших американских друзей и партнеров с 4 июля! Грузия ценит основанную на справедливости и уважении к человеческим ценностям вашу многолетнюю дружбу и поддержку на нашем пути к демократии, свободе и миру. Желаю, чтобы американское гражданство в удостоверении личности оставалось инспирацией для свободолюбивых народов всего мира», - написала президент в соцсети X.
Напомним, 4 июля США отмечают День независимости.
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