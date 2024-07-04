

Саломе Зурабишвили поздравляет Соединенные Штаты Америки с Днем независимости

04.07.2024 12:03





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет Соединенные Штаты Америки с Днем независимости.



«Поздравляем наших американских друзей и партнеров с 4 июля! Грузия ценит основанную на справедливости и уважении к человеческим ценностям вашу многолетнюю дружбу и поддержку на нашем пути к демократии, свободе и миру. Желаю, чтобы американское гражданство в удостоверении личности оставалось инспирацией для свободолюбивых народов всего мира», - написала президент в соцсети X.



Напомним, 4 июля США отмечают День независимости.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





