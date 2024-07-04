

Часть декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Грузии вызвала критику от «Грузинской мечты»

04.07.2024 13:53





31-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходившая в Бухаресте с 29 июня по 3 июля, приняла Бухарестскую декларацию и ряд резолюций, где неоднократно упоминается Грузия. Парламентская ассамблея ОБСЕ сосредоточила внимание на принятии Грузией закона об иностранных агентах, недавних действиях властей, которые «подрывают демократию», и предстоящих парламентских выборах, а также оккупации Российской Федерацией территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона.



Закон об иноагентах, откат от демократии, политика властей за последнее время

Глава I Бухарестской декларации, посвященная политическим вопросам и безопасности, рассматривает вхождение в силу закона об иностранных агентах в Грузии и откат демократии в стране. Она выражает «серьезную обеспокоенность» недавними действиями властей, которые называет «поддерживаемыми Кремлем», и призывает власть прекратить нападения на гражданское общество, СМИ, активистов и протестующих.



25. Парламентская ассамблея ОБСЕ «выражает серьезную обеспокоенность поддерживаемыми Кремлем усилиями по подрыву хрупкой демократии Грузии и разрушению евроатлантического выбора населения Грузии путем введения антидемократического законодательства и политики действующей власти Грузии, включая, помимо прочего, но не только, принятие закона, который подрывает права человека и непропорционально ограничивает основные свободы, такие как свобода собраний и свобода выражения мнений, и призывает власти Грузии прекратить нападения на гражданское общество, независимые СМИ, активистов и протестующих, не нарушающих закон, что имеет все признаки расширенной российской гибридной операции и вместо этого попытаться сблизиться с грузинским гражданским обществом и сократить поляризацию в стране», – говорится в тексте.



Глава III, посвященная демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, также выражает «серьезную обеспокоенность» по поводу принятия закона об иностранных агентах и других антидемократических действий властей.



158. Парламентская ассамблея ОБСЕ «с серьезной обеспокоенностью отмечает принятие властями Грузии закона об иностранных агентах по российскому образцу и других политических мер и законов, которые эффективно подрывают демократию, подавляют независимое гражданское общество и СМИ, кодифицируют репрессивный правительственный аппарат и намеренно отменяет ответственность властей Грузии, за уважение четкой и последовательной воли грузинского народа, соблюдение Конституции Грузии и выполнение Хельсинкского заключительного акта и других обязательств ОБСЕ», – говорится в документе.



Оккупированные территории

В главе I, посвященной политическим вопросам и безопасности, говорится об «оккупации» Россией территорий Грузии.



Парламентская ассамблея ОБСЕ вновь призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона в соответствии с Моглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Она также подчеркивает, что для мирного разрешения конфликта между Россией и Грузией необходимо продолжать активное взаимодействие, особенно в рамках Женевских международных дискуссий, при полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, в рамках признанных на международном уровне ее границ.







Глава III, посвященная демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, также осуждает оккупацию Россией территорий Грузии, в частности ухудшение ситуации с правами человека в Абхазии и Цхинвальском регионе. По инициативе председателя Комитета парламента Грузии по интеграции в ЕС Маки Бочоришвили, в эту главу было внесено дополнение, которое было принято участниками без каких-либо возражений.



171. Парламентская ассамблея ОБСЕ «осуждает ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в оккупированных Российской Федерацией регионах Грузии, Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии, нарушения основных свобод и прав человека проживающих там людей, и различные формы дискриминации этнических грузин. А также стирание и изменение грузинских особенностей на памятниках грузинского культурного наследия в обоих регионах, что является прямым результатом оккупационной и политики «русификации» со стороны Российской Федерации».



На заседании, где обсуждались изменения, Мака Бочоришвили заявила, что важно, чтобы Грузия не оставалась в стороне, и призвала своих коллег не забывать об оккупации Россией двух регионов Грузии.



Октябрьские парламентские выборы

Конгрессвумен Виктория Спарц (IN-05) внесла еще одну поправку в главу 3, касающуюся наблюдения за предстоящими парламентскими выборами в Грузии. Спарц была одним из участников слушаний в Конгрессе США по вопросу поддержки суверенитета и демократии Грузии, состоявшихся в начале июня.



192. Парламентская ассамблея ОБСЕ «призывает ОБСЕ, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентскую ассамблею ОБСЕ работать вместе над созданием сильной наблюдательной миссии на парламентских выборах в Грузии в октябре 2024 года, сосредоточив внимание на выявлении потенциального злоупотребления и антидемократических тенденций, которые могут иметь место задолго до дня выборов и подорвать справедливость голосования».



На сессии Парламентской ассамблеи она подчеркнула «тревожные события» в Грузии и заявила, что ОБСЕ должна разработать «риск-ориентированный» подход, чтобы гарантировать, что предстоящие парламентские выборы в Грузии пройдут в наиболее свободной и справедливой среде.



Делегаты «Грузинской мечты» не поддержали декларацию

Члены грузинской делегации от «Грузинской мечты» в Парламентской ассамблее ОБСЕ раскритиковали несколько пунктов декларации, где упоминалась Грузия, и в итоге не поддержали ее.



Председатель парламентского Комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили и председатель парламентского Комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе выразили протест против осуждения закона об иностранных агентах и призыва к созданию миссии по наблюдению за выборами, учитывая недавний откат демократии в стране.



Бочоришвили выступила против изменения, предусматривающего создание наблюдательной миссии в Грузии, отметив, что оно «не актуально и не своевременно». По ее словам, его принятие создаст негативное восприятие предвыборной среды в Грузии. Хотя она не упомянула комментарии конгрессмена Спарц по поводу отката демократии в Грузии, Бочоришвили заявила, что Грузия приложила значительные усилия для реализации рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и создания сильной и стабильной системы для предстоящих выборов.



Бочоришвили подчеркнула, что правительство Грузии уже пригласило в Грузию краткосрочные и долгосрочные наблюдательные миссии ОБСЕ, и изменение этой статьи приведет к неправильному восприятию выборов. Бочоришвили также отметила, что выборы планируются и в других странах ОБСЕ и что в резолюции не следует выделять Грузию.



Такое же изменение на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ раскритиковал председатель Комитета по международным отношениям Парламента Грузии Николоз Самхарадзе. В частности, он раскритиковал тот факт, что в тексте в связи с выборами выделена Грузия, и подчеркнул, что в ближайшем будущем выборы планируются и в других странах ОБСЕ, хотя ни одна из них в тексте не упоминается. При этом он обошел контекст отката демократии, в котором упоминались выборы в Грузии.



Самхарадзе говорил о «целенаправленной атаке» на Грузию и в этой связи осудил упоминание закона об иностранных агентах в декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он сказал, что изображать закон так, будто он угрожает свободе выражения мнений и собраний, — это «чистая ложь». Повторив официальную позицию «Грузинской мечты», которая сравнивает грузинский закон о прозрачности с западными законами, Самхарадзе заявил, что во Франции и Канаде действуют схожие законы.



Самхарадзе особо остановился на формулировке поправки, касающейся российско-грузинского конфликта. По его словам, в поправке говорится, что «контролируемые Тбилиси Грузия, Абхазия и Южная Осетия должны примириться». По его словам, этот пункт подразумевает, что в конфликте есть три стороны. На заседании он заявил: «Я думал, что эта организация признала только одну Грузию в ее рамках признанных на международном уровне ее границ, и я думал, что представлял ее последние четыре года». Самхарадзе заявил, что на этом основании делегация «Грузинской мечты» не поддержит декларацию.



Изменение не было включено в окончательный документ. Лидер «Единого национального движения» Тина Бокучава, которая также является членом грузинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, заявила, что в результате переговоров оно было исключено из текста.



Источник: Civil Georgia

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