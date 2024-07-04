

НПО: курс правительства приостанавливает процесс вступления Грузии в ЕС

04.07.2024 14:26





23 НПО отреагировали на последние события в Грузии и обеспокоенность Совета Европы по поводу регресса демократии совместным заявлением, отметив, что курс правительства ведет к приостановке процесса вступления в ЕС.

Организации считают, что угроза замораживания процесса вступления Грузии в Евросоюз реальна, и в случае этого ответственность за данное решение ЕС полностью лежит на властях Грузии.



«Совет Европы 2024 года, состоявшийся 27 июня и объединяющий лидеров 27 стран-членов ЕС, выразил серьезную обеспокоенность недавними событиями и регрессом демократии в Грузии. По мнению лидеров государств-членов ЕС, принятие российского закона («О прозрачности иностранного влияния», аналог российского закона об иноагентах — ред.) является однозначным откатом на пути реализации 9 шагов, данных Грузии Еврокомиссией в прошлом году. Реализация 9 шагов, наряду с приверженностью европейским ценностям, является предварительным условием для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.



Совет Европы призвал правительство Грузии внести ясность в свои намерения, изменив свой курс, поскольку это угрожает вступлению Грузии в ЕС и «приведет к фактической приостановке процесса вступления».

Кроме того, Совет Европы призвал власти обеспечить свободные и справедливые выборы осенью 2024 года и прекратить физические нападения, запугивания и угрозы в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов.



Осенью Европейская комиссия представит следующий отчет о расширении, в котором, среди прочего, будет дана оценка реализации Грузией 9 шагов, определенных Еврокомиссией.



Угроза замораживания процесса вступления Грузии в ЕС реальна, что также подтверждается заявлениями высокопоставленных должностных лиц ЕС и его государств-членов. В данном случае правительство Грузии несет полную ответственность за это решение Европейского Союза», — говорится в заявлении.

НПО призывают власти:



• отозвать закон об иноагентах и другие законодательные инициативы, противоречащие основополагающим принципам и ценностям Европейского Союза;

• не противиться желанию подавляющего большинства граждан Грузии стать членом европейской семьи и заботиться о каждом достижении, достигнутом на пути европейской интеграции;

• выполнить 9 шагов, определенных Европейской комиссией.





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