|
|
|
«Угроза заморозки процесса присоединения Грузии к ЕС реальна» — НПО
04.07.2024 14:35
Часть общественных организаций опубликовали совместное заявление, в котором они указали, что заморозка процесса вступления Грузии в Евросоюз реальна. По их словам, это подтверждается заявлениями высокопоставленных чиновников Евросоюза и государств-членов ЕС.
Как отмечают НПО, если процесс присоединения к Грузии будет заморожен, всю ответственность за это решение будет нести правительство страны.
«Европейский совет, состоявшийся 27 июня 2024 года, который объединяет лидеров 27 государств-членов Евросоюза, выразил серьезную обеспокоенность недавними событиями и демократическим регрессом в Грузии.
По оценке лидеров стран-членов ЕС, принятие российского закона является определенным шагом назад в процессе выполнения 9 шагов, данных Грузии Еврокомиссией в прошлом году. Выполнение 9 шагов, наряду с приверженностью европейским ценностям, является обязательным условием для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
Европейский совет призвал власти Грузии прояснить свои намерения, изменив взятый курс, поскольку это поставит под угрозу путь Грузии в Евросоюз и «приведет к фактической приостановке процесса вступления».
Кроме того, Европейский совет призвал власти обеспечить свободные и справедливые выборы осенью 2024 года и положить конец физическим нападениям, запугиванию и угрозам в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов», — говорится в совместном заявлении организаций.
Осенью Еврокомиссия представит еще один отчет о расширении, в котором, среди прочего, будет оценено выполнение Грузией 9 шагов, определенных Еврокомиссией.
На основании вышеизложенного НПО вновь призывают правительство:
отозвать российский закон и другие законодательные инициативы, противоречащие основополагающим принципам и ценностям Европейского Союза;
не сопротивляться желанию подавляющего большинства граждан Грузии стать членом европейской семьи и беречь каждое достижение, достигнутое на пути европейской интеграции;
выполнить 9 шагов, определенных Европейской комиссией.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна