

«Угроза заморозки процесса присоединения Грузии к ЕС реальна» — НПО

04.07.2024 14:35





Часть общественных организаций опубликовали совместное заявление, в котором они указали, что заморозка процесса вступления Грузии в Евросоюз реальна. По их словам, это подтверждается заявлениями высокопоставленных чиновников Евросоюза и государств-членов ЕС.



Как отмечают НПО, если процесс присоединения к Грузии будет заморожен, всю ответственность за это решение будет нести правительство страны.



«Европейский совет, состоявшийся 27 июня 2024 года, который объединяет лидеров 27 государств-членов Евросоюза, выразил серьезную обеспокоенность недавними событиями и демократическим регрессом в Грузии.



По оценке лидеров стран-членов ЕС, принятие российского закона является определенным шагом назад в процессе выполнения 9 шагов, данных Грузии Еврокомиссией в прошлом году. Выполнение 9 шагов, наряду с приверженностью европейским ценностям, является обязательным условием для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.



Европейский совет призвал власти Грузии прояснить свои намерения, изменив взятый курс, поскольку это поставит под угрозу путь Грузии в Евросоюз и «приведет к фактической приостановке процесса вступления».



Кроме того, Европейский совет призвал власти обеспечить свободные и справедливые выборы осенью 2024 года и положить конец физическим нападениям, запугиванию и угрозам в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов», — говорится в совместном заявлении организаций.



Осенью Еврокомиссия представит еще один отчет о расширении, в котором, среди прочего, будет оценено выполнение Грузией 9 шагов, определенных Еврокомиссией.



На основании вышеизложенного НПО вновь призывают правительство:



отозвать российский закон и другие законодательные инициативы, противоречащие основополагающим принципам и ценностям Европейского Союза;

не сопротивляться желанию подавляющего большинства граждан Грузии стать членом европейской семьи и беречь каждое достижение, достигнутое на пути европейской интеграции;

выполнить 9 шагов, определенных Европейской комиссией.





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