

Прокуратура признала редактора «Мтис амбеби» потерпевшим по делу о его задержании

04.07.2024 15:12





Издание «Мтис амбеби» сообщило 3 июля, что прокуратура признала главного редактора издания Гелу Мтивлишвили потерпевшим по делу его задержания полицией во время выселения одной из семей на улице Кекелидзе в Тбилиси 23 января, незаконного препятствования в журналистской деятельности и физического насилия.



Решение было принято через пять месяцев после инцидента, когда, по словам Мтивлишвили, он был незаконно задержан во время освещения истории с выселением, а во время задержания полицейские применили к нему физическое насилие. 25 января суд оштрафовал Мтивлишвили на 2 000 лари за воспрепятствование деятельности полиции и оскорбление сотрудников полиции, основанное только на показаниях сотрудников полиции. Судья не включил две видеозаписи, из которых следует, что, вопреки показаниям, Мтивлишвили в тот момент не общался с сотрудниками правоохранительных органов, и его задержали без предупреждения. Апелляционный суд оставил в силе это решение, и адвокаты готовы передать дело в Европейский суд по правам человека.



Адвокаты Мтивлишвили обратились в Специальную следственную службу. Эта же служба опубликовала еще одно видео с расположенной неподалеку уличной камеры, которое также свидетельствует о невиновности Мтивлишвили. Также были получены показания свидетеля по факту физического насилия.



Мтивлишвили требует увольнения этих четырех полицейских и привлечения к судебной ответственности за дачу ложных показаний, а также утверждает, что его задержание и насилие были связаны с его журналистским расследованием трагедии оползня в Шови, что вызвало гнев представителей властей.





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