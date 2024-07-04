

В ЕНД рассказали свою версию встречи премьера с Хабибом Нурмагомедовым в Германии

04.07.2024 16:32





В оппозиционном «Нацдвижении» рассказали о цели встречи лидеров «Грузинской мечты» с экс-чемпионом UFC из Дагестана Хабибом Нурмагомедовым в Германии до матча сборной Грузии со сборной Испании.



Экс-лидер партии Леван Хабеишвили заявил, что правящая партия планирует привлечь на выборы 26 октября 300-500 человек, приближенных к лидеру Чечни Рамзану Кадырову.



По словам Хабеишвили, эти лица будут мобилизованы для физического противостояния на избирательных участках. Он предположит, что этот вопрос мог обсуждаться с дагестанским чемпионом UFC.



«По нашим сведениям, из других стран будут мобилизованы 300-500 человек, которые затем будут физически нападать на оппозиционеров у избирательных участков. Спросите Каладзе и Кобахидзе, была ли эта встреча связана с прибытием в страну зондеров?



Пусть сообщат нам, какой вопрос они обсудили: не о геополитике же они говорили! Или говорили о том, что отдали порт Анаклия китайцам…» — отметил Хабеишвили.



Напомним, оппозиционный телеканал распространил информацию о том, что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, генсек «Мечты» (он же мэр Тбилиси) Каха Каладзе и младший сын почетного председателя правящей партии власти, миллиардера Бидзины Иванишвили Цотнэ Иванишвили пообщались в Кельне с бывшим чемпионом UFC из Дагестана Хабибом Нурмагомедовым. Фотография встречи в неформальной обстановке опубликована в соцсетях.





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