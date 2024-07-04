

Президент Грузии выразила соболезнования семье погибшего в Болниси пилота Су-25

04.07.2024 17:13





Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Гори на панихиду погибшего в результате крушения в Болниси военного самолета Су-25 Кахабера Зурабашвили. Глава государства выразила соболезнования семье, родственникам и коллегам погибшего.



Напомним, 2 июля у военной базы возле села Дисвели муниципалитета Марнеули разбился находящийся на балансе Минобороны Грузии истребитель Су-25 разбился. Погиб пилот — Кахабер Зурабашвили.



«Сначала пошел дым ядовитого цвета. Самолет сделал круг по горизонтали, а затем неожиданно пошел вертикально вверх. Меня это удивило, до этого они никогда не делали такого маневра. Затем он снизился, сделал небольшой круг, и во второй раз взлетел в небо так глубоко, что затерялся. Затем он стал плавно снижаться, и где-то на высоте на 100 метров взорвался на горизонте, мы увидели вспышку и пожар», — рассказал один из очевидцев трагедии.



На территории уже проведены следственные и процессуальные мероприятия. Обнаружен «черный ящик».





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