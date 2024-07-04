

Вольский: Хабеишвили очень неумно лжет

04.07.2024 19:42





Хабеишвили очень неумно лжет и все хорошо знают, что эти его разговоры не связаны с реальностью - встреча с Нурмагомедовым ничем не отличается от встречи с любым другим спортсменом, - так депутат "Грузинской мечты" Гия Вольский отвечает бывшему председателю "Единого национального движения" Левану Хабеишвили, который заявил, что «планируется привезти из другой страны 300-500 мускулистых людей, которые во время выборов изобьют сторонников оппозиции».



По словам Вольского, для Хабеишвили характерно придумывание таких сказок.



«Встреча с Нурмагомедовым, выдающимся спортсменом, ничем не отличается от встречи с любым другим спортсменом, у которого и мышцы крепкие, и показал себя, и тем более был приглашен на этот европейский турнир. Мускулистость никак не связана с тем, чтобы его существование и жизнь могли бы быть ориентированы на агрессию. То, что говорит Хабеишвили, к уму не близко. Хабеишвили говорит ложь, лжет, но лжет своим коротким умом и все хорошо знают, что этот его разговор не имеет отношения к реальности. Хочет создать такое настроение, восприятие, но достаточно бездарно, и я не думаю, что общество этому поверит, в том числе его сторонники», - заявил Вольский.



Для справки, по информации бывшего председателя «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, к выборам 26 октября правящая партия планирует привезти 300-500 лиц, близких к лидеру Чечни Рамзану Кадырову. По словам Хабеишвили, эти лица будут мобилизованы у избирательных участков для физического противостояния. По словам Левана Хабеишвили, возможно, именно этот вопрос обсуждали с чемпионом UFC Хабибом Нурмагедовым в Германии, с которым встретились премьер-министр Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.





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