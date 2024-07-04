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Посол Великобритании: были сделки, которые сорвались из-за ситуации в Грузии
04.07.2024 19:46
Посол Великобритании Марк Клейтон заявил, что на данном этапе приостановлено несколько важных сделок со стороны британских инвесторов с учетом последних событий в Грузии, сообщает bm.ge.
Клейтон заявил, что позитивное влияние на оценку Грузии произвел успех сборной Грузии на ЕВРО-2024, но этого недостаточно.
«Но кроме футбола, освещение Грузии в международных СМИ не является позитивным. Это оказывает влияние. И это меня беспокоит. Я обеспокоен как сторонник Грузии, как посол Соединенного Королевства в Грузии, <>. Самое сложное во всей этой истории — это сделки, которые могли бы состояться, но не были заключены», — сказал он.
Британский дипломат неохотно уточняет, какие транзакции были приостановлены, хотя и подтверждает, что у него действительно есть информация о таковых.
«Я знаю это наверняка, но я не могу вдаваться в подробности о некоторых важных сделках – самое мягкое, что можно сказать на данном этапе, это то, что они приостановлены. Не только из-за рисков, которые уже произошли, но и из-за рисков, которые могут последовать за октябрьскими выборами», — заявил Марк Клейтон.
Британский дипломат отметил, что для инвесторов крайне важны западные ценности — даже в бизнесе.
«Вы знаете ответ на этот вопрос – да, он абсолютно решающий. Я поднимал этот вопрос перед вашим правительством. Соединенное Королевство является одним из крупнейших инвесторов в Грузии. Эти цифры варьируются, но факт в том, что ваши крупнейшие банки и компании являются инвесторами в Лондоне, в стране есть и другие британские инвестиции, и мы являемся важными игроками в Грузии с точки зрения инвестиций.
Стоимость этих британских компаний снизилась на сотни миллионов фунтов стерлингов на фоне ажиотажа и нестабильности, которые принес в Грузию российский закон. Что больше всего беспокоит инвесторов, так это насилие и запугивание.
Мы осуждаем подобные действия, но британские инвесторы, институциональные инвесторы следят за тем, что происходит в стране, они принимают свои собственные решения и после этого могут вообще вывести деньги», — заявил посол.
Марк Клейтон также отметил, что несмотря на «впечатляющие перспективы», Грузия по-прежнему остается небольшим рынком.
«У крупных инвесторов нет таких специалистов по рынку, которые бы фундаментально изучали Грузию, <как они оценивают свои инвестиционные возможности?>. Если посмотреть на финансовую информацию потенциально интересных компаний, а затем на международную прессу — «Guardian», «Еconomist», то сегодня Грузия выглядит не очень хорошо в международных СМИ. Они спрашивают о нестабильности, насилии, запугивании представителей гражданского общества. В результате они с опаской относятся к осуществлению своих инвестиций», — пояснил дипломат.
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