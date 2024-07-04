

Желание стать членом Высшего совета юстиции Грузии выразили пять кандидатов

04.07.2024 19:48





Прием заявок на членство в Высшем совете юстиции в Администрации президента Грузии завершился 1 июля.



По данным Администрации президента Грузии, с целью обеспечения полной прозрачности процесса отбора кандидатов в члены Высшего совета юстиции и повышения доверия общества к отобранным кандидатам, по решению президента Грузии 21 июня была создана независимая отборочная комиссия, которая на основании представленной кандидатами информации и в результате индивидуальных собеседований с ними оценит квалификацию, репутацию, независимость и добросовестность кандидатов и представит рекомендации о кандидатах президенту Грузии.



«В Администрацию президента Грузии поступило 5 заявок на участие в конкурсе. На данном этапе отборочная комиссия проверяет соответствие представленных кандидатами документов законодательству. Собеседования с кандидатами комиссия проведет на следующей неделе. Собеседования будут транслироваться посредством официальной социальной сети президента Грузии.



Мониторинг процесса отбора кандидатов в члены Высшего совета юстиции, не являющиеся судьями, будут вести эксперты Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).



Срок полномочий не являющегося судьей члена Высшего совета юстиции, назначенного президентом Грузии, истекает 22 июля 2024 года.



Главные шаги фундаментальной реформы Высшего совета юстиции отражены в «Грузинской хартии», разработанной президентом Грузии. Одним из основных шагов является оценка и проверка квалификации, добросовестности, независимости членов Высшего совета юстиции и другой важной информации о них независимой и беспристрастной комиссией.



Президент полномочна дискреционно отобрать и назначить членом Высшего совета юстиции одного из участвующих в конкурсе кандидатов, из тех, кто соответствует установленным законом требованиям. Несмотря на это, решением президента создана независимая отборочная комиссия, которая представит президенту рекомендации относительно участников конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета юстиции», - говорится в информации.



Кроме того, согласно Администрации президента, Саломе Зурабишвили назначит не являющегося судьей члена Высшего совета юстиции не позднее 15 июля 2024 года.





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