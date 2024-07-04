|
|
|
Желание стать членом Высшего совета юстиции Грузии выразили пять кандидатов
04.07.2024 19:48
Прием заявок на членство в Высшем совете юстиции в Администрации президента Грузии завершился 1 июля.
По данным Администрации президента Грузии, с целью обеспечения полной прозрачности процесса отбора кандидатов в члены Высшего совета юстиции и повышения доверия общества к отобранным кандидатам, по решению президента Грузии 21 июня была создана независимая отборочная комиссия, которая на основании представленной кандидатами информации и в результате индивидуальных собеседований с ними оценит квалификацию, репутацию, независимость и добросовестность кандидатов и представит рекомендации о кандидатах президенту Грузии.
«В Администрацию президента Грузии поступило 5 заявок на участие в конкурсе. На данном этапе отборочная комиссия проверяет соответствие представленных кандидатами документов законодательству. Собеседования с кандидатами комиссия проведет на следующей неделе. Собеседования будут транслироваться посредством официальной социальной сети президента Грузии.
Мониторинг процесса отбора кандидатов в члены Высшего совета юстиции, не являющиеся судьями, будут вести эксперты Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).
Срок полномочий не являющегося судьей члена Высшего совета юстиции, назначенного президентом Грузии, истекает 22 июля 2024 года.
Главные шаги фундаментальной реформы Высшего совета юстиции отражены в «Грузинской хартии», разработанной президентом Грузии. Одним из основных шагов является оценка и проверка квалификации, добросовестности, независимости членов Высшего совета юстиции и другой важной информации о них независимой и беспристрастной комиссией.
Президент полномочна дискреционно отобрать и назначить членом Высшего совета юстиции одного из участвующих в конкурсе кандидатов, из тех, кто соответствует установленным законом требованиям. Несмотря на это, решением президента создана независимая отборочная комиссия, которая представит президенту рекомендации относительно участников конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета юстиции», - говорится в информации.
Кроме того, согласно Администрации президента, Саломе Зурабишвили назначит не являющегося судьей члена Высшего совета юстиции не позднее 15 июля 2024 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна