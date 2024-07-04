

Мэрия Тбилиси предупредила граждан о мошенниках, предлагающих бесплатные проездные

04.07.2024 23:02





В мэрии Тбилиси предупредили граждан о мошенниках, предлагающих бесплатные абонементы на проезд в общественном транспорте.



По данным агентства транспорта, в последние дни в Facebook распространяется информация, будто бы столичные власти дарят годовые проездные. Подобные публикации в соцсети делают с фейковых страниц с логотипом мэрии. При этом мошенники требуют уплаты определенной суммы в обмен на карты.



«Хотим довести до сведения населения, что указанная информация является ложью и служит введению общества в заблуждение… Призываем пассажиров не доверять такого рода информации и в первую очередь убедиться в надежности страниц», — говорится в заявлении.



Проверить информацию в подобных случаях можно на горячей линии мэрии Тбилиси: 2 72 22 22.



В транспортной службе подчеркивают, что проездные, как и прежде, можно приобрести на станциях метрополитена Тбилиси, и в отделениях «Банка Грузии».



С февраля 2021 года в Тбилиси действует система абонементного проезда на общественном транспорте. Граждане пользуются проездными на безлимитное количество поездок в течение 90 минут (1 лари), дня (3 лари), недели (20 лари), месяца (40 лари), трех месяцев (100 лари), шести месяцев (150 лари) и года (250 лари).





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