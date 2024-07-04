

Грузия может стать первой страной в мире, где одновременно будут преодолены ВИЧ/СПИД, гепатит С и гепатит В

04.07.2024 23:16





️Директор Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиз Церцвадзе заявил, что к 2030 году (или ранее) Грузия может стать первой страной в мире, где одновременно будут преодолены три основные эпидемии в мире: ВИЧ/СПИД, гепатит С и гепатит В.



По его словам, в рамках программы борьбы с гепатитом С пролечено около 87 тысяч пациентов, из них 99% (около 86 тысяч пациентов) вылечились полностью.



Грузия уже стала первой страной, где был достигнут такой высокий показатель излечения от хронического гепатита С. В частности, до начала программ распространенность гепатита С в стране составляла 5,4%, а по данным повторного исследования, проведенного с американской стороной в 2021 году, распространенность хронического гепатита С снизилась до 1,8%. (снижение на 67%), что гарантирует ликвидацию гепатита С в стране к 2030 году.



Что касается ВИЧ, сегодня в Грузии следующие показатели: выявлено 85% всех ВИЧ-инфицированных, 84% из них проходят противовирусное лечение и 94% из тех, кто проходит лечение, достигли подавления вируса.

Целевые показатели от ВОЗ: 95%-95%-95%.



Что касается гепатита В:

Цель ВОЗ состоит в том, чтобы к 2030 году сократить число новых случаев заболевания гепатитом В на 90% и смертей на 65%.



В Грузии болеют 70 000 человек, из которых 35 000 пациентов нуждаются в противовирусном лечении.



С 20 июня этого года в Грузии стартовала государственная программа лечения гепатита В. По словам Церцвадзе, вовлечены более 100 пациентов с хроническим гепатитом В.





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