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МИД Грузии обратился к проживающим за рубежом гражданам
05.07.2024 11:52
Министерство иностранных дел (МИД) Грузии обратилось к проживающим за рубежом гражданам в связи с парламентскими выборами.
По состоянию на 3 июля право голоса на парламентских выборах имеют 62,4 тыс. совершеннолетних граждан Грузии, состоящих на консульском учете за рубежом.
"Нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании на предстоящих парламентских выборах. Граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года", - говорится в заявлении.
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