

Посол Грузии в США заявил Блинкену о приверженности укрепления стратегического партнерства

05.07.2024 11:56





Посол Грузии в США Давид Залкалиани заявил, что провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, на которой подтвердил приверженность республики к укреплению грузино-американского стратегического партнерства.



"Сегодня у меня была возможность лично поздравить госсекретаря Энтони Блинкена с Днем независимости [США] на мероприятии Госдепартамента, посвященном Дню независимости. Я передал госсекретарю самые теплые поздравления и подтвердил приверженность Грузии укреплению грузино-американского стратегического партнерства", - написал Залкалиани в X (ранее Twitter).



Отношения Грузии с США, а также ЕС разладились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае 2024 года. Госдепартамент ранее заявил, что в связи с принятым законом вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также правоохранителей.





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