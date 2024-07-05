

Даушвили: Благодарность за подарок – это правильный и хороший поступок

05.07.2024 12:27





«Благодарность футболистов за подарок – это правильный и хороший поступок, я бы сделал то же самое», – заявил член партии «За Грузию» Михаил Даушвили.



Как заявил Даушвили, словам футболистов нельзя придавать политический оттенок и переводить в политическое измерение.



«Благодарность за подарок – правильный и хороший поступок. Парни поступили правильно и хорошо, все это заслуживает похвалы. Мы призываем всех оставить в покое этих ребят. Нельзя придавать политический оттенок сказанным ими словам и переводить в политическое измерение, это неправильно. Пусть эти люди делают крутые вещи и дарят нам огромное счастье, они устроили нам всем большой праздник. Я считаю, что слова благодарности с их стороны — правильный поступок, я бы сделал то же самое. Плохое следует называть плохим, хорошее следует называть хорошим. Когда конкретное действие не подлежит осуждению, мы не будем этого делать», — заявил Михаил Даушвили.



Напомним, что фонд Бидзины Иванишвили «Карту» перечислил 30 млн лари сборной Грузии за выход из подгруппы на Евро-2024. От имени команды фонд «Карту» и Бидзину Иванишвили поблагодарил капитан сборной Гурам Кашия.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





