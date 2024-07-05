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Столтенберг надеется, что Украина присоединится к НАТО в течение ближайших десяти лет
05.07.2024 13:16
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина присоединится к оборонному Альянсу в течение следующего десятилетия.
Об этом Столтенберг заявил агентству DPA.
Столтенберга спросили о возможном расширении Альянса в ближайшие десять лет.
«Я очень надеюсь, что Украина станет союзником», — заявил Столтенберг.
По словам Столтенберга, чем сильнее поддержка, тем быстрее может закончиться война в Украине.
«Чем сильнее наша поддержка, тем быстрее может закончиться эта война. Чем больше ответственности мы возьмем на себя в долгосрочной перспективе, тем скорее может закончиться война», — заявил Столтенберг.
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