

Манджгаладзе: 8-го июля мы сделаем заявку на большое единство

05.07.2024 13:49





«8-го июля мы сделаем заявку на большое единство, много интересных людей вне партий, единство будет сильнее, чем «Национальное движение», — заявил член партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По словам Манджгаладзе, «нравится кому-то это или нет, но «Национальное движение» сегодня является самой сильной партией».



«Мы собираемся создать единство, которое сегодня будет сильнее, чем одно лишь «Национальное движение». Это будет коалиция с народом. Будет много интересных людей всех поколений, но особенно молодёжь.



«Понятно, что «Грузинская мечта» – это плохо, но мы должны объяснить, чем мы хороши. Подождем 8-го июля. Мы сделаем заявку на большое единство. Вне партий много интересных людей. Хорошо, если Бокерия и Гварамия будут вместе, это не наше дело. Вы знаете предложение Саакашвили о едином списке, и те, кому это не нравится, ради Бога. Если будет большое единство, тогда не должно быть никакой партийной атрибутики, считайте, что нас с партнерами связывает односторонняя любовь, потому что мы за большое единство», — сказал Паата Манджгаладзе.





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