

Онкопациенты смогут получать лекарства в клиниках – новый проект Минздрава Грузии

05.07.2024 14:32





Минздрав Грузии разработал новые правила выдачи лекарств онкологическим пациентам, согласно которым медикаменты будут доступны непосредственно в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе ведомства.



Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты.



Министр Михаил Сарджвеладзе на встрече с онкопациентами заявил, что бенефициарам больше не придется самим приносить в клинику лекарства из аптек и все больные, пришедшие на процедуру, получат лекарства уже в учреждении.



Как отметил министр, цель изменений – сделать лечение онкологических заболеваний более доступным в стране.



На рабочей встрече стороны обсудили и другие вопросы, связанные с лечением онкологии, среди которых –обеспечение максимальной доступности услуг.



Программа борьбы с раком в Грузии



С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии.



Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене.



Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари.



Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии.



Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.





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