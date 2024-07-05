

Зять Кахи Каладзе побывал в оккупированном Луганске

05.07.2024 14:55





Супруг сестры генсека «Мечты» и мэра Тбилиси Кахи Каладзе — Тамуны Каладзе — побывал в оккупированном Луганске.



Фотография с Паатой Абуладзе была опубликована членом пророссийской партии «Солидарность во имя мира» Георгием Иремадзе. На фото — Паата Абуладзе в майке с символом Z — знак поддержки полномасштабной российской агрессии против Украины, а также в кепке с российским флагом.



Грузинский оппозиционный телеканан связался с Абуладзе по поводу его визита в оккупированный Донбасс, спросив, с целью он оказался на украинской земле, оккупированной Россией.



«Вот сколько американцев мне надо было там поймать, которые являются вашими геями-хозяевами, содомистов. Там же у вас хозяева. Геи и …<>. Давайте-ка, уе…<>!» — ответил Абуладзе журналисту.





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