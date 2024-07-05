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«Цифровой университет» вошел в тройку европейских инновационных проектов в пенитенциарных учреждениях - Минюст
05.07.2024 15:22
«Грузинская инновация – «Цифровой университет» входит в тройку лучших европейских инновационных проектов в пенитенциарных учреждениях», — сообщает Министерство юстиции Грузии.
По информации ведомства, Европейская организация тюрем и пенитенциарных систем (Europris) назвала «Цифровой университет» среди трех лучших из 37 проектов европейских стран.
«Успех «Цифрового университета» — это еще одно признание нынешней пенитенциарной системы в нашей стране.
«Цифровой университет» вошел в тройку лучших проектов Европейской организации тюрем и пенитенциарных систем (Europris). На ежегодной премии Europris было представлено 37 проектов из стран Европы.
«Цифровой университет» действует в пенитенциарных учреждениях Грузии с 2022 года. Проект обеспечивает доступ к образованию для осужденных и дает им возможность удаленно участвовать в процессе обучения в ВУЗе, посещать лекции онлайн и общаться напрямую с преподавателями.
Пенитенциарная сфера, где, по оценке международных институтов, до 2012 года нарушения прав человека были системной проблемой, сегодня является образцовой во всей Европе», — отмечается в информации ведомства.
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