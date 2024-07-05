

Антикоррупционное бюро скрыло данные деклараций 720 госслужащих – TI Грузия

05.07.2024 17:16





«Международная прозрачность – Грузия» 5 июля опубликовала заявление, в котором говорится, что Антикоррупционное бюро не обнародовало результаты мониторинга деклараций должностных лиц в 2023 году.



По заявлению организации, с 2017 года, когда вступило в силу обязательство по мониторингу деклараций, и до 2022 года Бюро публичной службы активно публиковало результаты мониторинга 31 декабря каждого года. В результате изменений, внесенных в закон, с 1 сентября 2023 года органом, ответственным за мониторинг деклараций, стало Антикоррупционное бюро. Однако вместо улучшения процесса качество мониторинга деклараций ухудшилось.



«Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что в 2023 году мониторингу подлежали 720 деклараций, в том числе декларации премьер-министра Ираклия Кобахидзе и его предшественника Ираклия Гарибашвили, а также бывшего генерального прокурора Ираклия Шотадзе и его заместителей, действующего главы СГБ Григола Лилуашвили и его заместителей, а также декларации депутатов Парламента и судей.



Антикоррупционное бюро не только нарушило сроки, но и не опубликовало данные о выявленных нарушениях и санкциях. 29 марта 2024 года в Парламент была представлена только общая статистика мониторинга до 1 сентября 2023 года. Даже эти данные мониторинга с 1 сентября по 31 декабря 2023 года не обнародованы.



Как сообщает «Международная прозрачность – Грузия», в бюро поясняют, что результаты примерно 220 чиновников, в том числе действующего премьер-министра, 68 парламентариев, 13 заместителей министров, пяти судей, двух прокуроров и глав правительств автономных республик будут включены в годовой отчет за 2024 год, который будет опубликован в 2025 году. В организации заявляют, что неразглашение результатов мониторинга на том основании, что административное производство еще продолжается, выходит за рамки требований, установленных законодательством.



«Мы призываем Антикоррупционное бюро полностью обнародовать результаты мониторинга имущественных деклараций в 2023 году в соответствии с требованиями антикоррупционного закона», – говорится в заявлении организации.





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