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Олаф Шольц: Виктор Орбан посещает Путина в качестве премьер-министра Венгрии
05.07.2024 19:44
Виктор Орбан посещает Путина в качестве премьер-министра Венгрии. Во внешней политике Европейский совет представляет Шарль Мишель, - пишет канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в Х (Twitter).
«Виктор Орбан посещает Путина в качестве премьер-министра Венгрии. Во внешней политике Европейский совет представляет Шарль Мишель. Позиция ЕС очень ясна: мы осуждаем агрессивную войну России. Украина может рассчитывать на нашу поддержку», - пишет Шольц.
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