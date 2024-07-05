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Олаф Шольц: Виктор Орбан посещает Путина в качестве премьер-министра Венгрии


05.07.2024   19:44


Виктор Орбан посещает Путина в качестве премьер-министра Венгрии. Во внешней политике Европейский совет представляет Шарль Мишель, - пишет канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в Х (Twitter).

«Виктор Орбан посещает Путина в качестве премьер-министра Венгрии. Во внешней политике Европейский совет представляет Шарль Мишель. Позиция ЕС очень ясна: мы осуждаем агрессивную войну России. Украина может рассчитывать на нашу поддержку», - пишет Шольц.


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