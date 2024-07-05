

Президент Грузии обвинила власти в создании угроз стратегическому партнерству с США

05.07.2024 22:55









«Они поставили под угрозу европейский путь, приняв российские законы, оскорбив американских партнеров и в результате выдвинутых против них обвинений (второй фронт или переворот) теперь создают угрозу нашему стратегическому партнерству, которое основано на укреплении наши силы обороны и приведение их в соответствие со стандартами НАТО.



Они называют это интересами Грузии... В то же время создают гораздо большую угрозу для ослабленной и изолированной Грузии», - пишет Саломе Зурабишвили.



Напомним, Департамент обороны США Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети отреагировала на заявление Департамента США. По ее словам, грузинские власти создают угрозу стратегическому партнерству, которое основано на усилении сил обороны и доведении их до стандартов НАТО.«Они поставили под угрозу европейский путь, приняв российские законы, оскорбив американских партнеров и в результате выдвинутых против них обвинений (второй фронт или переворот) теперь создают угрозу нашему стратегическому партнерству, которое основано на укреплении наши силы обороны и приведение их в соответствие со стандартами НАТО.Они называют это интересами Грузии... В то же время создают гораздо большую угрозу для ослабленной и изолированной Грузии», - пишет Саломе Зурабишвили.Напомним, Департамент обороны США распространил заявление , в котором говорится, что США начали всеобъемлющий пересмотр своих отношений с Грузией, в рамках которого учения «Достойный партнер» откладываются на неопределенный срок.





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