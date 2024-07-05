

Лидер Лейбористской партии: Грузию спасти можем только мы

05.07.2024 23:49





Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, вдохновленный результатами выборов в Великобритании, заявил, что уверен: «Грузию можем спасти только мы - грузинские лейбористы».



«Еще раз подтверждено, что будущее человечества – за демократическим социализмом, а не за олигархической демократией. Стармер пришел (мы поздравили <его>) и уничтожил Консервативную партию. Она была уничтожена потом, что тамошний премьер-министр был олигархом, миллиардером, банкиром, и его тесть – тоже миллиардер азиатского происхождения, но какое это имеет значение?!



Этот олигарх уничтожил партию Черчилля, историческую консервативную партию, и из 650 мест лейбористы получили 410.



<> Демократический социализм, который является спасением Грузии, может быть установлен только «Лейбористской партией» – точно так же, как в Великобритании, лейбористы могут регулировать социальную сферу, не допуская присвоения национального богатства олигархами. Это – закон мира, а не мной придуманная система», – заявил лидер грузинских лейбористов.



Интернет-издание SOVA напоминает, что Лейбористская партия одержала убедительную победу на парламентских выборах в Великобритании. Действующий премьер-министр, глава консерваторов Риши Сунак подает в отставку, король Карл поручил лидеру лейбористов Киру Стармеру возглавить и сформировать правительство.





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