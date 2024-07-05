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В Британии впервые могут конфисковать средства российского миллиардера
05.07.2024 23:50
В Британии впервые могут конфисковать средства российского миллиардера
Он находится под санкциями.
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Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) просит суд навсегда арестовать 1,4 млн долларов российского олигарха Петра Авена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную сеть журналистов-расследователей (OCCRP).
Как сообщается, NCA обратилось в суд 1 мая с просьбой конфисковать 1,1 млн фунтов (1,4 млн долларов) у российского миллиардера Петра Авена.
Миллиардер попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года, а 15 марта его добавили в санкционный список Великобритании, а его средства были заморожены. Власти страны считают, что Авен «участвовал в поддержке правительства России», которое развязало войну в Украине.
Начатое расследование показало, что средства Авена хранили Стивен Гейтер, который действовал как его представитель, и жена бизнесмена Екатерина Козина.
После двух лет расследования агентство обратилось в суд с ходатайством о конфискации большей части этих денег, считая, что платежи, проводимые Гейтером и Козином, нарушали британские санкции и производились с целью их обхода.
«Законодательство не позволяет конфисковать находящиеся под санкциями активы только потому, что под санкции попал их владелец. Изъятие активов целесообразно лишь в том случае, если они связаны с преступной деятельностью», - заявил представитель NCA Стюарт Гедли.
Отмечается, что это первая попытка британских властей преследовать средства, которые, как они подозреваются, использовались, нарушая антироссийские санкции. И хотя 1,1 млн фунтов - «мелочь для олигарха-миллиардера», своими действиями NCA подает «важный сигнал, что санкции нельзя нарушать безнаказанно».
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