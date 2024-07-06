

Президентом Ирана стал кандидат-реформист Масуд Пезешкиан

06.07.2024 11:24





На выборах президента Ирана победил иранский кардиохирург и политик-реформатор Масуд Пезешкиан, - об этом сообщает иранское государственное информагентство Press TV со ссылкой на избирательный штаб.



Во втором туре президентских выборов Пезешкиан получил более 16,3 миллиона голосов из подсчитанных 30,5 млн., а его соперник, сторонник режима и бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили набрал более 13,5 млн.



Активность избирателей во втором туре президентских выборов составила 49,8%.



Напомним, президентские выборы в Иране были назначены в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Второй тур потребовался после того, как ни один из кандидатов не набрал большинства в первом туре, где акивность избирателей составила всего 40%.





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