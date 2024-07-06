

Тина Бокучава: Хотим вступить в ЕС? Мы должны сменить власть!

06.07.2024 11:33





Хотим вступить в Евросоюз? Мы должны сменить власть! Хотим прозрачного и справедливого суда? Мы должны сменить власть! Хотим европейского процветания и развития? Мы должны сменить власть! Хотим защитить нашу культуру, самобытность и традиции? Мы должны сменить власть! Мы не имеем права на ошибку. Мы не имеем права ни уставать, ни предаваться нигилизму, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава, выступая с речью на Молодежном форуме-2024.



По словам Тины Бокучава, 26 октября мы все идем на референдум: «Европа, цивилизация, образованный мир или опять автократия, коррупция, непотизм, безмерное влияние России».



«Это распространенный стереотип, что молодые люди не ходят на выборы, не интересуются политикой, индифферентны. Вы доказали, что когда дело касается судьбы страны, вы не только участвуете, а являетесь главной движущей силой процессов.



Более того, я сделаю все возможное, чтобы бразды правления страной в кратчайшие сроки полностью перешли к уникальному поколению, рожденному в независимой Грузии! Это то, что нужно нашей стране как воздух!



Иванишвили и его пропаганда пытаются доказать вам, что политика – это не ваше дело, что вы не должны касаться политического процесса, но не доверяйте никому. Этим они хотят нейтрализовать наиболее опасную для них силу.



Спасение страны заключается в том, что так же, как вы сплоченно, бесстрашно и организованно проводили протесты, вам нужно подготовиться и вместе со всеми своими сверстниками создать одну большую молодежную волну мирных перемен. Вы должны быть везде, на каждом участке, как избиратели, наблюдатели, защитники! Только так Грузия победит!», - заявила Тина Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





